Глава парламента Киргизии ушел в отставку
Премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что председатель парламента страны Канат Исаев подал в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Исаев сегодня написал заявление об отставке», — говорится в сообщении.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.
14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Президент Киргизии ушел в отставку
— Песков призвал не давать эмоциональной оценки отставке Жээнбекова