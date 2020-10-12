Путин обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана механизмы по перемирию в Карабахе

В ходе телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении президент России Владимир Путин затронул тему верификационных механизмов по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, передает ТАСС.

По его словам, Москва считает вопрос контроля за соблюдением режима прекращения огня в карабахском регионе важным и ключевым.

Отмечается, что лидеры государств переговорили до состоявшейся в Москве встречи с министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России.

«В телефонных разговорах президента Путина со своими коллегами в Баку и Ереване <...> затрагивалась и тема верификации. Тема обеспечения того, как на земле будет контролироваться ожидаемое прекращение огня», — подчеркнул Лавров.

В ночь на 10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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