Тбилиси запретил перевоз грузов военного назначения в Армению и Азербайджан

Правительство Грузии запретило выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности республики, главу МВД Вахтанга Гомелаури.

«Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию», — уточнил он.

Это касается как сухопутных маршрутов, так и воздушных в направлении обеих стран.

Как отметил Гомелаури, Баку и Ереван об этом уже проинформированы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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