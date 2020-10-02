Глава Минфина США рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Трампа

Коронавирусная инфекция у заболевшего президента США Дональда Трампа протекает в легкой форме, заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мнучина, у Трампа наблюдаются «очень легкие» симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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