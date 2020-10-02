ЕС направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

Евросоюз направит в Нагорный Карабах партию экстренной гуманитарной помощи. Ее раздадут населению по обе стороны от линии конфликта, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в Twitter.

«После начала боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС объявляет о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему гражданскому населению, пострадавшему от конфликта, по обе стороны от линии соприкосновения», — написал Ленарчич.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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