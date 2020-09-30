МИД Азербайджана заявил, что РФ предложила посредничество между Баку и Ереваном

Азербайджанский МИД заявил, что Россия выступила с предложением стать посредником между Баку и Ереваном в обострившейся ситуации с непризнанным Нагорным Карабахом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в ведомстве, во время телефонных переговоров глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе.

Кроме того, Москва отметила важность немедленного и полного прекращения боевых действий на линии соприкосновения.

«Он (Лавров. — «Газеты.Ru») предложил посредничество России в усилиях по снижению напряженности как в национальной роли, так и с другими сопредседателями Минской группы», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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