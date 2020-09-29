ОБСЕ проведет специальное заседание по конфликту в Карабахе 29 сентября

Специальное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по конфликту в Карабахе пройдет 29 сентября. Об этом говорится в Twitter председательства Албании в организации.

«Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет сегодня в 17.00 по центральноевропейскому времени для обсуждения последних событий на фоне конфликта в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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