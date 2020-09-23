Словакия первой из европейских стран не признала легитимность президентства Лукашенко
Словакия первой из стран Европейского союза заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом написал глава словацкого МИДа Иван Корчок на своей странице в Twitter.
«Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной». — подчеркнул министр.
По его словам, Лукашенко несет ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые, по его словам, не были ни свободными, ни справедливыми.
Корчок также добавил, что Словакия поддерживает белорусский народ.
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