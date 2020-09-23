Песков ответил на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Лукашенко

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Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, был ли президент России Владимир Путин приглашен на церемонию инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Насколько я знаю, просто не предусмотрено протокольно присутствие каких-то зарубежных лидеров на церемонии инаугурации белорусского президента. Я лично не располагал информацией об этом», — сказал Песков.

На вопрос, поздравит ли Путин Лукашенко, представитель Кремля ответил, что обычно с инаугурацией протокольно бывают какие-то поздравления или может быть Путин решил позвонить Лукашенко, но в настоящий момент Песков не обладает такой информацией.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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