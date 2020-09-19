МИД РФ назвал возможные санкции ЕС против Минска попыткой «раскачивать лодку»

В МИД России раскритиковали возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии и напомнили о последующем ответе за такие меры, передает РИА «Новости».

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия считает санкционный инструментарий нелегитимным с точки зрения международного права. Также санкции будут являться вмешательством во внутренние дела другой страны.

«Налицо попытки «раскачивать лодку», и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют», — добавила Захарова.

На данный момент в ЕС согласовывают списки индивидуальных санкций против лиц, якобы связанных с фальсификацией президентских выборов в Белоруссии и насилием над участниками протестов.

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