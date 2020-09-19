В Минске начался марш оппозиции с десятками человек

В Минске у Комаровского рынка начался марш оппозиции, в нем принимают участие десятки человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что организаторы шествия попросили марширующих надеть яркую одежду и принести с собой яркие плакаты.

Недалеко от рынка, отправной точки марша, припарковались автозаки.

По данным агентства, сотрудники милиции проверили у работающих на месте журналистов аккредитации и предупредили их держаться от протестующих на расстоянии около 50 м.

Предполагается, что к 15.00 (совпадает с мск) у рынка собрались порядка 20 человек. Постепенно людей становится все больше.

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