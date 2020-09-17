В Японии перестали надеяться на скорую передачу Курил Токио

Японский журналист Yahoo News Japan Иэру Сато взвесил шансы страны решить территориальный спор с Россией вокруг Курильских островов и понял, что не стоит ожидать скорого разрешения ситуации.

По его прогнозам, новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не станет так активно добиваться решения территориальных вопросов с РФ вокруг Курил, как ранее это делал Синдзо Абэ. Журналист уверен, что стоит ожидать «отката назад», поскольку в Японии нет запроса на дальнейшее углубление отношений двух стран.

Еще одна причина замедления процесса по Курилам — это позиция РФ «сдерживания» Токио, о чем свидетельствует заявление президента РФ Владимира Путина в ноябре 2018 года, цитируют Сато «Известия».

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.

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