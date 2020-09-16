Украина заняла нейтральную позицию по ситуации в Белоруссии

Украина занимает нейтральную позицию относительно ситуации в Белоруссии, однако считает прошедшие выборы президента республики «сомнительно организованным голосованием». Об этом сообщает Офис президента Украины, передает ТАСС.

«Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года», — говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада Украины сообщала, что не приемлет ввода войск России или Организации Договора о коллективной безопасности для разрешения кризиса в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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