В СВР заявили, что США взяли под опеку белорусских оппозиционеров

США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

По его словам, Вашингтон раскручивает их в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии».

Он также добавил, что Соединенные Штаты направили на финансирование антиправительственных акций в белорусской республике порядка $20 млн.

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