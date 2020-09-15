Трамп заявил, что СМИ проигнорировали его выдвижение на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News заявил, что СМИ проигнорировали его выдвижение на Нобелевскую премию мира.

«Многие считали, что соглашение между Израилем и ОАЭ было невозможно... Не хочу хвастаться, но я был выдвинут на Нобелевскую премию за выработку двух соглашений, второе — это между Косово и Сербией, и это даже не упомянули в вечерних выпусках новостей», — сказал президент.

Он напомнил, что когда на премию был номинирован его предшественник Барак Обама, эта информация была во всех новостях.

Ранее норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года за роль в нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

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