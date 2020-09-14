Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

Действующего генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает ТАСС.

Суга сменил на этом посту главу правительства Синдзо Абэ, который в конце августа подал в отставку из-за обострившегося язвенного колита.

За кандидатуру Суги проголосовали 377 из 394 членов ЛДП, являющихся депутатами парламента, а также 89 из 141 члена партии от 47 японских префектур.

Официально Суга вступит в должность премьер-министра 16 сентября на заседании обеих палат парламента. Он будет занимать должность до конца сентября 2021 года, когда закончится срок полномочий подавшего в отставку Абэ.

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