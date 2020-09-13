На участке в Омской области потеряли все бюллетени из-за перевернувшейся полки

На одном из участков для голосования в Омской области заподозрили кражу из сейфа всех бюллетеней для голосования и конвертов с результатами досрочного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.

«Действительно, меня сегодня Алексей Николаевич Нестеренко, председатель избирательной комиссии Омской области своим звонком взволновал. Он сообщил, что из сейфа, который охранялся полицейским, украдены все бюллетени и конверты с результатами досрочного голосования», — рассказал Булаев.

Пропавшие документы обнаружили под перевернувшейся при транспортировке полкой в сейфе.

Зампред ЦИК отметил, что полка перевернулась и все бюллетени оказались прижатыми, «по сути за потайной стенкой». На неестественное положение полки обратил внимание криминалист, который пришел снимать отпечатки.

13 сентября в России проходит единый день голосования в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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