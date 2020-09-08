Пропавшие ранее члены КС Родненков и Кравцов рассказали о случившемся

Пропавшие ранее члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов в ходе пресс-конфренции, которую транслировало «Радио Свобода» рассказали, что с ними произошло.

По словам оппозиционеров, их задержали возле дома представителя КС Марии Колесниковой, об исчезновении которой они узнали незадолго до этого.

Неизвестные люди посадили их в микроавтобус, надели на головы черные мешки и возили по разным отделениям правоохранительных структур.

Кравцов рассказал, что ему грозили уголовным преследованием, но больше всего «их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу».

Оппозиционеров доставили на границу поздно вечером. Колесникову доставили к ним уже после пересечения белорусской границы.

По словам членов КС, Колесникова сопротивлялась, когда ее вели к машине, а как только увидела свой паспорт, порвала его на мелкие кусочки и выкинула в окно.

Затем оппозиционер покинула автомобиль и направилась к белорусской границе. По словам Кравцова, после этого стало ясно, что Колесникову даже силой не заставить покинуть республику.

Родненков и Кравцова перевезли через границу, где их встретили «очень любезные и понимающие сотрудники пограничных войск Украины».

Ранее появилась информация, что Колесникова задержана при попытке незаконного пересечения границы и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудов).

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