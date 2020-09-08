Задержанную Колесникову нашли в Мозырском погранотряде

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

По данным источников штаба, оппозиционер находится в войсковой части 1257.247768, расположенной в Гомельской области у населенного пункта Прудов.

Адвокат из Мозыря подал в эту воинскую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера, однако ему ответили, что Колесниковой в этой части нет.

Штаб Бабарико обратился к белорусским властям с требованием сообщить местонахождение оппозиционера и обеспечить ее право на защиту.

Ранее стало известно, что Колесникову задержали при незаконном пересечении границы с Украиной.

В то же время в КС заявили, что оппозиционер не собиралась покидать Белоруссию.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.