Лукашенко заявил, что только он может защитить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что только он в настоящее время может защитить республику. Его в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» цитирует корреспондент Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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