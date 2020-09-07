МИД Великобритании призвал Лукашенко найти Колесникову

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко сделать своей приоритетной задачей обнаружение пропавшего члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом министр написал у себя в Twitter.

«Серьезно обеспокоен благополучием Марии Колесниковой в Белоруссии. Режим Лукашенко должен сделать ее благополучное возвращение своим главным приоритетом. Режим должен прекратить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Милиция позднее приняла заявление о пропаже Колесниковой.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выражала мнение, что таким образом правительство пытается сорвать работу организации.

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