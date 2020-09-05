Соратница Тихановской Ковалькова пожаловалась на угрозы и пытки

Доверенное лицо баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова пожаловалась на угрозы продолжительного заключения на родине, сообщает ТАСС.

Ковалькова назвала происходящее с ней в последние дни в Белоруссии «пытками». Она заявила, что получала угрозы о том, что «останется за решеткой надолго». Об этом член президиума КС рассказала в ходе пресс-конференции в здании правительства Польши.

Ранее сообщалось, что Ковалькова выехала из Белоруссии в Варшаву.

До этого она и другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский были задержаны.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

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