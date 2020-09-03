Вучич отверг требование о признании независимости Косово

Президент Сербии Александар Вучич отверг один из пунктов соглашения с Косово, который признавал бы его независимость, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Сербии Ивица Дачича.

«Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10, что он не принял такое предложение и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии», — сказал Дачич.

Переговоры между Косово и Белградом в Вашингтоне начались 3 сентября. На встрече не планировалось обсуждение политических вопросов, предметом диалога называлось экономическое взаимодействие.

Вашингтон, в свою очередь, надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

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