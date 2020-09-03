Китай готов защищать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Китай готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с Россией, заявил глава КНР Си Цзиньпин в телеграмме российскому президенту Владимиру Путину по случаю 75-й годовщины победы. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Россия и Китай являлись главными полями боя в Европе и Азии соответственно и принесли «огромные национальные жертвы» ради победы, отметил Си Цзиньпин.

По словам главы Китая, российские и китайские солдаты во время войны «сражались бок о бок и сковали крепкую кровную дружбу», которая стала основой для развития прочных двусторонних отношений.

В качестве постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ОНН Россия и Китай несут ответственность за сохранение мира на планете, подчеркнул Си Цзиньпин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Это коллаборационисты: Путин осудил переписывание истории