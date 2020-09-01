В МИД России ответили на угрозу новых санкций США «за Белоруссию»

Соединенным Штатам следует самим отказаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии, прежде чем вводить санкции против России, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия и Белоруссия могут самостоятельно разобраться в двусторонних отношениях, подчеркнул Рябков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что США готовы рассмотреть возможность введения новых антироссийских санкций в случае открытого вмешательства России в ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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