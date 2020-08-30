В Нацразведке США заявили, что Китай опаснее России

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире телеканала Fox News, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в ноябре выборах, предназначенных для профильных комитетов Конгресса.

Как сказал Рэтклифф, после одного такого брифинга несколько конгрессменов «слили» СМИ засекреченную информацию, чтобы «создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — заключил глава Нацразведки.

Президент США Дональд Трамп ранее объяснил отмену брифингов тем, что американские конгрессмены передают полученные данные изданиям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Национальная разведка США отказалась проводить брифинги для членов Конгресса

— Трамп обвинил конгрессменов в утечке секретных данных