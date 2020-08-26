Додон заявил, что сделал все возможное для восстановления отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделал все возможное для восстановления экономических отношений с Россией в момента своего избрания в декабре 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, молдавский лидер назвал Российскую Федерацию стратегическом партнером.

По его словам, за три года у Молдавии значительно вырос экспорт. Он также отметил, что улучшить отношения с Москвой помогли молдавско-российские экономические форумы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Тупиковая ситуация»: как Молдавия готовится к выборам

— Президент Молдавии против превращения страны в базу НАТО