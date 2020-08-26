Президент Чехии был экстренно госпитализирован из-за травмы

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги из-за травмы руки, он готовится к хирургической операции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря политика Йиржи Овчачека.

«Господину президенту будет сделана операция на руке. Об опасности для жизни речи не идет, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками», — заявил пресс-секретарь.

Как отмечает агентство, 70-летний чешский президент ранее жаловался на болезни ног. Нынешняя же травма могла быть вызвана неудачным падением.

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