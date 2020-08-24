Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА «Новости».

Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата.

Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19.

Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов. Глава республики рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Подробности о российской вакцине можно узнать на официальном сайте.