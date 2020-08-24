Минобороны Белоруссии отрицает факт нарушения госграницы Литвы

Министерство обороны Белоруссии заявило, что белорусские летчики не нарушали воздушное пространство Литвы в ходе инцидента с воздушными шарами на границе, передает «Интерфакс».

Летчики действовали в воздушном пространстве Белоруссии, и это зафиксировано материалами объективного контроля, сказал исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов.

Он отметил, что в министерстве инцидент с воздушными шарами расценивают как провокацию с литовской стороны.

По словам Орлова, хоть кому-то может показаться, что это факт малозначительный, но граница любого государства неприкосновенна. Это не зависит ни от направления ветра в районе границы, ни от желания граждан пошутить, «позапускать шарики», считает Орлов, и добавляет, что данные действия могут нести в себе угрозу безопасности полетов, а также никто не знает, какая подвеска у этих шариков.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны. В ответ на это Вильнюс заявил о вручении Минску ноты протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы.

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