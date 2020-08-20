В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с главой Евросовета

В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедшем в четверг, 20 августа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в соответствии с договоренностью Мишель информировал российского лидера об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Евросоюза, который был посвящен событиям в Белоруссии.

«С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонной беседы было «подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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