Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Целью совета является преодоление политического кризиса и обеспечение согласия в обществе на основании Конституции, отметила Колесникова.
Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белорусская оппозиция огласила требования
— Координационный совет призвал власти Белоруссии к немедленным переговорам
— Избран президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии