Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Правительство Латвии не может признать бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую победителем выборов, так как их реальные результаты неизвестны. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, передает агентство LETA.

Он напомнил, что в настоящее время кроме информации о фальсификации выборов ничего нет.

Министр также выразил обеспокоенность относительно того, что «многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье с Россией, нежели с Минском».

По его словам, Рига неоднократно подчеркивала, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой республике, а не где-либо еще.

Ринкевич также считает, что не удастся быстро найти решение белорусской проблемы, и лишь граждане Белоруссии способны его выработать.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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