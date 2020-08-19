Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Правительство Латвии не может признать бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую победителем выборов, так как их реальные результаты неизвестны. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, передает агентство LETA.
Он напомнил, что в настоящее время кроме информации о фальсификации выборов ничего нет.
Министр также выразил обеспокоенность относительно того, что «многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье с Россией, нежели с Минском».
По его словам, Рига неоднократно подчеркивала, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой республике, а не где-либо еще.
Ринкевич также считает, что не удастся быстро найти решение белорусской проблемы, и лишь граждане Белоруссии способны его выработать.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии
— Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам
— Белорусские правоохранители отпустили доверенное лицо Тихановской Олега Моисеенко