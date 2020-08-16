Лукашенко объявил, что встает на колени перед белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что встает на колени перед собравшимися на площади Независимости в Минске и благодарит народ страны, сообщает Sputnik Беларусь.

«Огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева этой страны <...> Я встаю перед вами на колени впервые в своей жизни», — заявил Лукашенко.

При этом физически на колени глава государства не встал.

Ранее сообщалось, что в Минске проходит митинг в поддержку действующей власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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