Помпео назвал выборы в Белоруссии нечестными

Власти Белоруссии должны начать диалог со своим народом. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Американский политик напомнил, что США не считают выборы в республике свободными и справедливыми.

По его словам, в последнее время активные переговоры с главами европейских государств, чтобы поддержать белорусский народ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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