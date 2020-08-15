Помпео назвал выборы в Белоруссии нечестными
Власти Белоруссии должны начать диалог со своим народом. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.
Американский политик напомнил, что США не считают выборы в республике свободными и справедливыми.
По его словам, в последнее время активные переговоры с главами европейских государств, чтобы поддержать белорусский народ.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Конца и края не видно»: в Минске прощаются с погибшим протестующим
— «Би-2» поддержала участников протестов в Белоруссии
— Штаб Тихановской начал формирование координационного совета для трансфера власти