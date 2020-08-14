Лукашенко попросил белорусов «не высовываться на улицы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам страны, которые выходят на улицы в рамках протестных акций. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что в Белоруссию «понаехали» из Голландии, Польши, России и с Украины.

Он заявил, что протестующих «используют как пушечное мясо», и призвал их «не высовываться на улицы».

«Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку», — добавил Лукашенко.

Президент также призвал граждан Белоруссии «взять голову в руки и успокоиться», чтобы власти смогли «навести порядок» и «разобраться» с приехавшими.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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