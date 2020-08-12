В Могилеве задержали вооруженного мужчину, собиравшегося на протесты в Минск, сообщает агентство БелТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

При задержании у мужчины обнаружили пиротехнику, холодное оружие и самодельные взрывные устройства. Дома у задержанного хранились самодельное двуствольное огнестрельное оружие, кастет, химические вещества, растворы, реагенты, а также емкости с дробью.

Как пишет издание, подозреваемый несколько месяцев готовился к массовым беспорядкам. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.295 УК по факту хранения оружия в квартире.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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