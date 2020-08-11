Лавров видит руку США в ситуации с высылкой дипломатов РФ из Словакии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты могут быть причастны к высылке трех российских дипломатов из Словакии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, словацкое государство всегда было дружеским по отношению с РФ, поэтому в данной ситуации речь может идти вовсе не о его решении.

«Официальный представитель Госдепартамента [США], госпожа [Морган] Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов», — сказал Лавров, отметив, что больше никто из иностранных представителей в подобном роде не комментировал данную ситуацию

В связи с этим российский министр призвал делать выводы относительно того, кто может быть причастен и заинтересован в высылке дипломатов из суверенной Словакии.

Ранее Министерство иностранных дел Словакии заявило, что трех российских дипломатов высылают из страны.

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