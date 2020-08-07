Путин и Лукашенко обсудили задержание российских граждан

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону задержание россиян под Минском. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры договорились разрешить ситуацию с задержанными гражданами России «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

Путин при этом подчеркнул, что российская сторона заинтересована в стабильной обстановке в Белоруссии и проведении президентских выборов.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, только если Украина докажет их виновность.