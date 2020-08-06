Вакцина от коронавируса может появиться до выборов президента США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться к президентским выборам, которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Президент, отвечая на вопрос радиоведущего, может ли вакцина появиться раньше 3 ноября, заявил, что ее могут выпустить раньше или примерно в это же время.

Ранее Трамп заявил, что две вакцины от коронавирусной инфекции начали проходить финальную стадию клинических испытаний в США.

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. От республиканцев баллотируется нынешний президент Дональд Трамп. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов.

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