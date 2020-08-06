Лукашенко: Минск, Киев и Москва должны вместе решать судьбу задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, Киев и Москва должны вместе решать, что делать с задержанными в белорусской столице россиянами. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», — заявил Лукашенко во время встречи с генеральными прокурорами Белоруссии, России и Украины.

По его словам, в противном случае Белоруссия сама примет решение.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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