Россия отправляет пять самолетов МЧС в Бейрут, чтобы помочь ликвидировать последствия взрыва в порту города. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Российские специалисты развернут мобильный госпиталь. Отмечается, что все врачи обеспечены средствами защиты от коронавируса.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МВД Ливана пока не знают основную причину взрыва в Бейруте

— Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

— Посольство: россиян нет среди «серьезно пострадавших» при взрыве в Бейруте