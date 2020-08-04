Зеленского упрекнули в торговле суверенитетом Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» упрекнула президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партии.

Оппозиция обвинила правительство Зеленского в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза, оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом, усилитить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредитором чиновников», указано в заявлении.

Также власти обещают обеспечить высокий доход иностранных наблюдателей в советах стратегических компаний Украины, отмечает партия.

Оппозиционеры призывают команду Зеленского прекратить торговать суверенитетом и освободить украинские компании от иностранных наблюдателей.

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