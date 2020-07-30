Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

«МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства», — заявили в внешнеполитическом ведомстве страны.

Ранее в МЧС России сообщили, что очередной конвой гуманитарной помощи прибыл на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С начала конфликта на юго-востоке страны Россия направила в регион более 84 тыс. тонн гуманитарных грузов.

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