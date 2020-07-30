МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Как отметили в МИД, россиян сопровождала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс и задержалась в Минске, ожидая новых билетов.

Власти Белоруссии имеют все документы, необходимые для установления истины, подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что версия Минска относительно задержания «не выдерживает никакой критики».

Ранее стало известно, что Украина начала консультации по экстрадиции задержанных россиян.

29 июля в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.