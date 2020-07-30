Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
«Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у Белоруссии есть все необходимые документы, включая авиабилеты, чтобы установить истину.
Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.
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