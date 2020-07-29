Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию

Российская сторона не сообщала Белоруссии о переброске сил частной военной компании «Вагнер» через белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Равкова, данные о переброске ЧВК через Белоруссию должны были бы поступить по линии специальных структур, однако белорусская сторона подобных сведений не получала.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусского КГБ, они являются гражданами России.

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