МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения», — заявили в дипведомстве.

Там подчеркнули также, что Россия является суверенным государством и вправе проводить на своей территории любые мероприятия «без согласования с иностранными государствами».

Помимо этого, в МИД призвали Киев принять тот факт, что Крым является неотъемлемой частью России, так решили жители самого полуострова.

Ранее МИД Украины передал российскому посольству ноту протеста из-за военно-морского парада в Черном море, который состоялся 26 июля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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