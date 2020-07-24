Песков заявил, что Россия поддерживает полную демилитаризацию космоса

Россия поддерживает полную демилитаризацию космоса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», — сказал Песков, отвечая на вопрос об испытаниях российского противоспутникового оружия.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия провела «неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия».

Ранее Великобритания сделала подобное заявление. Согласно информации Лондона, российская сторона в середине июля запустила спутник «с характеристиками оружия».

Минобороны России, в свою очередь, сообщило об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который обследовал другой российский объект.

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