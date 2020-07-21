Врио главы Хабаровского края пообещал изучить ситуацию с COVID-19 в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что проанализирует ситуацию с распространением коронавируса в регионе, передает ТАСС.

По его словам, принимать решения о сдерживании пандемии можно будет только после докладов руководителей местных и федеральных Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по его словам, регион остается лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству находящихся в стационарах пациентов с COVID-19.

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.

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