Врио главы Хабаровского края пообещал изучить ситуацию с COVID-19 в регионе
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что проанализирует ситуацию с распространением коронавируса в регионе, передает ТАСС.
По его словам, принимать решения о сдерживании пандемии можно будет только после докладов руководителей местных и федеральных Минздрава и Роспотребнадзора.
Ранее Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких.
Кроме того, по его словам, регион остается лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству находящихся в стационарах пациентов с COVID-19.
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.
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